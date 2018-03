SASSUOLO-LAZIO. Iachini scioglie le riserve. Chiamati i big in dubbio

SASSUOLO CONVOCATI IACHINI – In conferenza, Beppe Iachini ha lamentato problemi per Lirola e Politano. I due calciatori, però, sono entrambi presenti nella lista dei 23 convocati del mister neroverde. Confermata invece l’assenza dell’ex Alessandro Matri, che si era già “autoescluso” in giornata.

I CONVOCATI:

Portieri: Consigli, Marson, Pegolo

Difensori: Lemos, Peluso, Acerbi, Lirola, Rogerio, Dell’Orco, Adjapong,

Centrocampisti: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Duncan.

Attaccanti: Politano, Pierini, Berardi, Babacar, Ragusa.