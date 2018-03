Sassuolo-Lazio, la Curva Nord invita i tifosi alla Stazione Termini per incoraggiare la squadra

SASSUOLO LAZIO TIFOSI TERMINI – Meno di 48 ore a Sassuolo-Lazio, gara in programma per domenica 25 febbraio alle 15:00 al ‘Mapei Stadium’. La squadra partirà domani per Reggio Emilia ma i tifosi biancocelesti non potranno essere presenti sugli spalti per sostenere i propri beniamini: la trasferta è stata vietata.

APPUNTAMENTO A TERMINI – Come già accaduto in passato, la Curva Nord ha deciso di stare lo stesso vicino ad Inzaghi e ai suoi ragazzi e ha dato appuntamento a tutti i tifosi della Lazio a via Marsala, domani alle 15:00, per salutare la squadra e far sentire la propria vicinanza.

IL COMUNICATO – “Domenica a causa di assurde restrizioni non potremo seguire la Lazio a Reggio Emilia. Faremo ciò che è nelle nostre possibilità per non far mancare il nostro sostegno in un momento così importante della stagione. Come fu per le precedenti trasferte vietate, l’appuntamento è per domani alle ore 15 a via Marsala, dove aspetteremo l’arrivo della squadra in partenza dalla stazione Termini”.

