Sassuolo-Lazio, le info sui biglietti da oggi in vendita

SASSUOLO LAZIO – La Lazio giocherà al Mapei Stadium il prossimo 25 gennaio alle 15. Il sito ufficiale della squadra biancoceleste ha pubblicato un comunicato con le informazioni sui tagliandi della sfida con il Sassuolo. Di seguito il comunicato ufficiale:

BIGLIETTI SASSUOLO LAZIO – “Questi i dettagli della vendita:

– Gara: Sassuolo – Lazio

– Sabato 25 gennaio ore 15:00

– MAPEI Stadium – Città del Tricolore

– Prezzo del settore “Ospiti – Tribuna Nord” capienza 4.000 posti:

– Intero – 35,00 €. più diritti di prevendita

– Fine vendite sabato 24 febbraio alle ore 19:00

– Circuito ricevitorie: Viva ticket

– Circuito bancario: Agenzie del banco popolare

– Divieto del cambio nominativo dei tagliandi del settore ospiti

PER L’ACQUISTO DEI TAGLIANDI, NON E’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO.

Un altro settore destinato ai tifosi della Lazio è quello della Tribuna Est Laterale. Si informa inoltre che l’area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Via Romano, presso l’ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell’evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell’accedere al park e nel rientro.”