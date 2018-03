SASSUOLO-LAZIO. L’ex Matri: “Non ci sarò”

SASSUOLO LAZIO MATRI – Un anno in biancoceleste, con 34 partite e 7 gol complessivi, ma Alessandro Matri, domani, non sfiderà il suo passato, come da lui stesso dichiarato a margine di un evento organizzato da uno sponsor. “Io purtroppo non ci sarò, ho un piccolo problema al polpaccio. Ho visto comunque la squadra in allenamento e si sta preparando con grande concentrazione. A Bologna non abbiamo ottenuto il risultato migliore ma la prestazione è stata buona e adesso abbiamo voglia di conquistarci dei punti per risalire in zone tranquille della classifica”, le parole dell’attaccante del Sassuolo.