Sassuolo-Lazio, no ai tifosi in trasferta: la decisione del Casms

SASSUOLO LAZIO TIFOSI – Niente laziali a Reggio Emilia. Pare essere questa la decisione del Casms in merito alla gara tra Sassuolo e Lazio, in programma domenica 25 febbraio al Mapei Stadium. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive avrebbe inviato al Prefetto parere negativo sull’apertura del settore ospiti dell’impianto sportivo. La prevendita dei tagliandi è stata bloccata giovedì scorso, al momento non è stata ancora riattivata.

IL MOTIVO – Ai laziali è stato contestato il saccheggiamento in un autogrill durante la trasferta di Napoli, più una serie di comportamenti ritenuti non ideonei. Per colpa di una minoranza, a pagare sono ancora una volta tutti quei tifosi innocui. Si attende ora una comunicazione ufficiale del Prefetto di Reggio Emilia.