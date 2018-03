Sassuolo-Lazio, Peluso: “Contro i biancocelesti sarà una battaglia. Della Lazio temo tutto”

SASSUOLO LAZIO PELUSO – In casa Lazio il prossimo impegno in campionato porta il nome del Sassuolo: domenica, alle 15:00, i biancocelesti saranno attesi dalla trasferta al ‘Mapei Stadium’. Federico Peluso, difensore neroverde, è intervenuto oggi ai microfoni di ‘Sassuolo Channel’ per presentare la sfida del prossimo weekend.

LAZIO – “Della Lazio bisogna temere tutto, ha singoli importanti in tutti i reparti, un allenatore che ha trovato l’assetto giusto, è una squadra che sta facendo benissimo. Per loro giocare tante partite ravvicinate è dispendioso, dovremo cercare di sfruttare questo piccolo svantaggio che hanno e mettere del nostro per fare risultato”.

SASSUOLO-LAZIO – “ Sarà una partita dura, servirà carattere: mi aspetto un Sassuolo da battaglia. Cercheremo di sfruttare questo mini ritiro per ricompattarci e arrivare alla gara nel migliore dei modi. Forse questo è il periodo più negativo da quando vesto la maglia neroverde sia per cause nostre che per sfortuna. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni”.

LOTTA SALVEZZA – “La quota salvezza è ancora lontana e quindi dobbiamo raggiungerla il prima possibile. Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno rispetto a quanto meritavamo, la strada però è quella giusta, vogliamo tornare alla vittoria”.

M.B.