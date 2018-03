Sassuolo-Lazio, sospesa la vendita dei biglietti: le cause

SASSUOLO LAZIO BIGLIETTI TIFOSI – Era iniziata mercoledì 14 la vendita dei tagliandi per la sfida in trasferta contro il Sassuolo. Invece l’Osservatorio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe segnalato delle criticità che oggi il Casms prenderà in considerazione per decidere se il Prefetto di Reggio Emilia debba decretare lo stop oppure no. Dopo Udinese-Roma, si va incontro ad un’altra clamorosa decisione su una gara tutt’altro che a rischio: il divieto per i tifosi ospiti potrebbe arrivare non per fatti accaduti all’interno dello stadio, ma per un “saccheggiamento” di un autogrill e alcuni comportamenti che verranno successivamente specificati in un comunicato ufficiale.

M.S.