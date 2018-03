Sassuolo, nel 2018 ancora nessuna vittoria: 4 sconfitte e 2 pareggi per gli emiliani

SASSUOLO – È iniziato davvero male l’anno dei ragazzi di Iachini: il Sassuolo nel 2018 non ha ancora mai vinto. La prima partita dell’anno è stata persa contro il Genoa per 1-0. Nella successiva è arrivato un pareggio contro il Torino. Con l’Atalanta i neroverdi hanno perso addirittura 3-0, per non parlare del match contro la Juventus, dove gli emiliani hanno subito 7 reti. Con gli Cagliari la partita è finita a reti inviolate, mentre con il Bologna è arrivata un’altra sconfitta per 2-1. Nella partita di domani i ragazzi di Iachini avranno sicuramente voglia di ribaltare il trend negativo di questo 2018. La squadra sarà sicuramente molto determinata e vorrà fare almeno un punto contro la Lazio.