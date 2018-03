Sconcerti: “Il Napoli può vincere l’UEL ma non ha voglia”

SCONCERTI EUROPA LEAGUE – Stasera scende in campo l’Europa League: la Lazio, il Milan, il Napoli e l’Atalanta saranno impegnate nei sedicesimi d’andata rispettivamente contro lo Steaua, il Ludogorets, il Borussia Dortmund ed il Lipsia. A tal proposito Mario Sconcerti ha detto la sua ai microfoni di RMC Sport.

EUROPA LEAGUE – “Ci sono quattro italiane su 32 e una squadra come il Napoli può tranquillamente vincere l’Europa League ma non ne ha molta voglia. Detto questo, tutte le squadre impegnate nelle coppe pagheranno qualcosa in campionato”.