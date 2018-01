SENTI CHI PARLA DELLA LAZIO. Colantoni: “La Lazio viaggia col vento in poppa”

SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

PAOLO COLANTONI (giornalista) a TMW Radio: “In questo momento la Lazio è la squadra che sta meglio. La squadra di Simone Inzaghi viaggia col vento in poppa, nella parte finale del girone di andata è stata chiamata a gare importanti. Ha recuperato nel corso delle ultime gare diversi punti all’Inter, ha una gara da recuperare e oggi, potenzialmente, potrebbe essere sopra i nerazzurri. La Lazio va che è una bellezza in quest’ultimo scorcio di campionato. Bisognerà vedere se i biancocelesti terranno questo ritmo quando ripartiranno le coppe europee”.

STEFANO AGRESTI (giornalista) a Radio Radio: “Penso che oltre a Caceres, la Lazio può puntare Badelj. E’ complicato ma rispetto all’affare Cataldi su cui c’è la Fiorentina ci si può provare. Lazio contro la Spal buona gara, tranne qualche problema in difesa”.

FRANCO MELLI (giornalista) a Radio Radio: “E’ un porcaio. La Lazio sarebbe da scudetto: ha 5 punti in meno. La Var è una sola, ognuno la interpreta come vuole, c’è l’arbitro che ci si appoggia e chi no”.

ROBERTO PRUZZO (ex giocatore) a Radio Radio: “Var? Penso ci voglia un giudice che è sopra a tutti. Quello che è successo ieri a Cagliari è gravissimo”.

MARIO SCONCERTI (giornalsta) a Tmw Radio: “Secondo me ha capito tardi di essere una grande squadra, infatti vince ancora molto di più in trasferta. Ha compromesso il suo campionato perdendo contro il Torino, sono tre punti che adesso le mancano. La Lazio è quella che nel mercato di gennaio ha già acquistato un grande giocatore ed è Felipe Anderson. Aggiungere alla Lazio questo giocatore è un lusso che nessuno ha né potrà trovare sul mercato. Se metti Anderson nella Juve gioca, magari l’ultima mezz’ora. In altre 18 squadre fa il titolare”.