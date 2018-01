SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO. Facco: “Caceres aiuterà, Inzaghi sbalordisce”

SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

MARIO FACCO (ex giocatore) a TMW Radio: “Caceres alla Lazio? Si erano già dati appuntamento nel mercato estivo. Potrebbe dare un mano in un reparto che ogni tanto lascia a desiderare. La Lazio mai nella sua storia ha avuto così tante richieste milionarie per giocatori importanti. Si è creata una situazione che mai si era verificata e che certifica la bontà della rosa. Inzaghi un allenatore che ha sbalordito un po’ tutti, sbaglia poco o nulla, tante partite sono state vinte grazie alle sue invenzioni. Un gruppo così coeso forse non c’è mai stato. Scudetto? Napoli e Juventus restano le favorite, poi nel calcio può succedere di tutto. Mi accontenterei di una Lazio in Champions League. Inter e Roma hanno qualcosa da risolvere e hanno il tempo per farlo, ma il campionato è molto duro e quelle due squadre in alto sbagliano poco”.

BEPPE MATERAZZI (ex giocatore) a Radio Olympia: “La Lazio deve mantenere i più forti anche se oggi i calciatori sono diventati attori. Caceres può trovare le giuste motivazioni in biancoceleste. Luis Alberto è l’arma vincente del club. Le partite possono essere gestite con intelligenza, dipenderà molto all’equilibrio psicologico dei calciatori. Mi ha stupito Luis Alberto. Lo vedevo un calciatore evanescente, arma vincente di questo club. Sosa più funambolico. Ciro è il classico che ti dà profondità, va a prendersi gli spazi, più opportunistà. Ruban Sosa era più tecnico, ma meno decisivo vicino la porta. Milinkovic grande talento che nelle ultime gare aveva manifestato la necessità di riposa. A lui la sosta avrà fatto bene. Pallone d’Oro? Considerando l’età e le caratteristiche, seguendo un certo percorso, fra cinque anni può starci”.

FERNANDO ORSI (ex giocatore) A RADIO RADIO: “La Lazio non ha bisogno di discussioni: deve essere concentrata sul campo quindi secondo me Lotito ha fatto bene a non candidarsi. Per quanto riguarda de Vrij spesso abbiamo detto che il giocatore non ha avuto riconoscenza per la Lazio. Firmare il contratto vuol dire che le due parti si sono incontrate. Anche questa volta ha avuto ragione Lotito che dopo Keita ha fatto un altro bel colpo perché allunga la permanenza di de Vrij alla Lazio.”

ROBERTO PRUZZO (ex giocatore) A RADIO RADIO: “Secondo me è stata una scelta del calciatore che non ha avuto altre offerte o ha voluto rimanere a Roma, un anno, due anni, tre anni, per poi fare un salto diverso più in là. È tutto a vantaggio della Lazio e della società.”

GIANCARLO ABETE (ex presidente Figc) A RADIORAI: “Lotito è una persona di grande qualità dal punto di vista imprenditoriale e sportivo, ma certamente non è un uomo che rappresenta l’unità di un sistema né in qualche modo ne rappresenta la dimensione istituzionale. Il suo tentativo di candidatura ha determinato una spaccatura nella Lega di Serie A, ha spaccato la Lega di B, che aveva trovato una mediazione e di fatto ha allontanato i punti di equilibrio della A e della B.”