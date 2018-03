SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO. Buso: “Lazio terza forza, ma il triplo impegno può gravare”

SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

ROBERTO BUSO (ex giocatore) a RMC Sport: “La Lazio è la terza forza del campionato insieme all’Inter. Bisogna vedere se i biancocelesti riusciranno a sostenere il triplo impegno da qui fino al termine della stagione”.

GIOVANNI PORCELLA (giornalista) a RMC Sport: “Io penso che il Genoa sia diventato squadra con Ballardini. Credo che sarà una partita molto dura, la Lazio è forte, ha un gioco, ha un’identità molto marcata, ha attaccanti molto interessanti. Mancherà Milinkovic-Savic che è tanta roba però il Genoa dovrà fare una partita di grande sacrificio”.

PIERLUIGI CASIRAGHI (ex giocatore) a RMC Sport: “E’ stato un percorso difficile, che va di pari passo con quello della Lega di Serie A. Sono due realtà importantissime del calcio italiano e non hanno un presidente, quindi in questo momento Malagò ha dovuto commissariare la Federazione, era una scelta inevitabile. La scelta delle persone mi sembra buona. Da ex calciatore vedere che sono stati chiamati ex giocatori come Costacurta e Corradi penso che possa essere una scelta importante perché, credo, che chi ha giocato e ha una certa esperienza può dare una grossa mano. Mi sarebbe piaciuto rivedere Demetrio Albertini perché è l’unico che aveva già fatto un tipo di percorso a livello di politica sportiva. Tavecchio in questi anni ha fatto bene a livello internazionale e meno bene a livello nazionale, soprattutto con il club Italia”.

NANDO ORSI (ex giocatore) a Radio Radio: “Io credo che Lazio, Roma e Inter arriveranno fino alla fine per conquistare due posti in Champions. La Roma non sta benissimo, così come l’Inter, ma adesso ha 180 minuti per riavvicinare la Lazio”. ROBERTO RENGA (giornalista) a Radio Radio: “La Lazio gioca meglio di Roma e Inter ed è ancora favorita rispetto alle altre due per un posto Champions”.

BRUNO GIORDANO (ex giocatore) a RMC Sport: “La Lazio, anche perdendo a Milano, è rimasta lì. È passata una giornata e i biancocelesti mi sembrano quelli più attrezzati, sia a livello tattico che mentale, perché non hanno nulla da perdere. Inter e Roma sono in crisi: chi ripartirà prima avrà più possibilità di entrare in Champions”.