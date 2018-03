Senti chi parla…della Lazio. Pruzzo: “Ci sono le condizioni per giocare alla pari, bisogna crederci”

SENTI CHI PARLA DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

FRANCO MELLI (giornalista) A RADIO RADIO: “Molto dipende da come si mette in campo la Lazio e da come riesce ad ostruire le vie di passaggio, da questo punto di vista Milinkovic può diventare il protagonista. L’unica cosa che i laziali non vorrebbero vedere è che la partita finisca entro il primo tempo. Questo un periodo offuscherebbe il meraviglioso periodo della Lazio. La Lazio gioca meglio dell’Atalanta, ma loro non si arrendono mai.”

FURIO FOCOLARI (giornalista) A RADIO RADIO: “Non è la partita con la Juventus quella che misura la Lazio. Anche se dovesse perdere con la Juve, pazienza. Questa volta però non è la vittima sacrificale, la partita secondo me sarà combattuta. Penso che la partita rimarrà tale fino alla fine.”

FERNANDO ORSI (ex calciatore) A RADIO RADIO: “La Lazio non ha tanto da perdere, va a Torino con la Juventus. Anche con il Napoli la Juve sarebbe stata favorita. Io sono fiducioso, la Lazio in questo momento sta bene e sta facendo bene. Potrebbe essere la partita che esalta.

ROBERTO PRUZZO (ex calciatore) A RADIO RADIO: “La Lazio deve crederci, ha avuto la dimostrazione sul campo. Ha giocato bene col Napoli, ha giocato bene la Supercoppa. Ci sono le condizioni per poterla giocare alla pari.”