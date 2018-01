SENTI CHI PARLA DELLA LAZIO. Renga: “La squadra di Inzaghi ha un gioco spettacolare, mi diverto a vederla”

SENTI CHI PARLA…DELLA LAZIO – La rubrica di Lazionews.eu dedicata ai commenti, ai pensieri e alle riflessioni dei giornalisti, degli speaker radiofonici e degli opinionisti del mondo Lazio…

ROBERTO RENGA (giornalista) A RADIO RADIO – “La Lazio, dopo aver visto il Napoli ieri ed in attesa della Juventus stasera, mi sembra la squadra più divertente del campionato. La Lazio ieri ha giocato praticamente senza difesa perché Bastos e Wallace giocavano un po’ con gli avversari; c’erano solo Leiva e Strakosha che giocavano nella fase difensiva della Lazio ma davanti, nonostante dopo pochi minuti abbia smesso di giocare Immobile, il giocatore che da più profondità. Ho visto un gioco spettacolare. Con la Lazio mi diverto di più.”

ALVARO MORETTI (giornalista) A RADIO RADIO – “La Lazio ha il difensore che segna più gol, Nani è un giocatore importante in assoluto, ha voglia di andare in Nazionale ed ha una motivazione in più. Grandissima ricchezza trovata. Avrà molti ostacoli ancora la Lazio ,tanto per cominciare un giudizio che riguarda le stupidaggini dei suoi tifosi, bisognerà ricordarsi che gli adesivi con Anna Frank non è una cosa che si fa.”

ROBERTO PRUZZO (ex calciatore) A RADIO RADIO – “La Lazio ha il miglior attacco del campionato ed era impensabile ad inizio stagione. Invece ci sono giocatori di grande livello, senza spendere cifre impossibili: stanno lavorando tutti nella direzione giusta.”