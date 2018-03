Serie A, cambia il pallone. Immobile firma un record anche qui

SERIE A PALLONE – Con la partita Roma-Torino è cambiato ufficialmente il pallone della Serie A. Sui campi del massimo campionato italiano non ci sarà più il pallone invernale, di colore prevalentemente giallo, bensì uno estivo di colore prevalentemente bianco. Il Nike Ordem V Hi-Vis è stato utilizzato dalla 11esima giornata fino alla 27esima. Dalla 28esima in poi spazio al Nike Ordem V. Il giocatore ad aver segnato più gol con il pallone utilizzato fino alla scorsa settimana è stato Ciro Immobile, che ne ha messi a segno ben 13 di cui 10 in campionato e 3 in Coppa Italia. Alle sue spalle c’è Higuain con 12 reti. L’attaccante della Lazio detiene anche un altro record in relazione al pallone: con il Nike Ordem V Hi-Vis, Immobile è stato l’unico a segnare un poker: è successo alla 20esima giornata contro la Spal.

J.C.