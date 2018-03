SERIE C. Catanzaro, sulla panchina un ex Lazio. “Onorato di essere qui”

SERIE C ALLENATORE CATANZARO – In casa Catanzaro cambia tutto: Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore della squadra. Lo ha comunicato il presidente del club Floriano Noto durante la conferenza stampa: all’ex biancoceleste dunque le redini della squadra dopo il lavoro svolto da Davide Dionigi.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA – “Sono veramente contento e onorato di essere qua, la società mi ha fortemente voluto e la ringrazio. In questo momento devo concentrarmi sul lavoro visto che abbiamo poco tempo, sono pronto e motivato. Ho grande voglia ed entusiasmo, il campo mi mancava e non vedo l’ora di iniziare a lavorare”. Queste le parole del neo tecnico in conferenza stampa.

A.M.