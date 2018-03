Serie A, cambia l’orario di Lazio-Bologna: si giocherà alle 20:45. Mentre Genoa-Milan…

SERIE A LAZIO BOLOGNA CAMBIO ORARIO – Il passaggio del turno in Europa League di Lazio e Milan ha portato la Lega a modificare alcune date degli appuntamenti di Serie A per agevolare i tanti impegni ravvicinati delle due squadre.

GENOA-MILAN – Il programma della nona giornata prevedeva l’incontro tra Genoa e Milan domenica 11 marzo alle 15:00: la partita è stata spostata alle 18:00, tre ore in più quindi per la squadra di Gattuso per ricaricare le energie.

LAZIO-BOLOGNA – Cambia anche l’orario di Lazio-Bologna, gara della decima giornata di ritorno. Inizialmente prevista per domenica 18 marzo alle 18:00, la partita si disputerà invece alle 20:45 in contemporanea con l’altro posticipo serale tra Napoli e Genoa.

Marco Barbaliscia