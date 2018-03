SERIE A, la 27esima giornata. Lutto Astori, saltano le partite della domenica

SERIE A GIORNATA 27 PROGRAMMA RISULTATI – E’ sicuramente la giornata più spettacolare che il calendario propone per questa stagione: in un solo weekend si incrociano praticamente tutte le ‘big’ del nostro campionato. Inoltre anche in zona salvezza il programma è ricco di intrecci interessanti: ecco tutto l’elenco completo delle partite di oggi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Tragedia nel mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina Davide Astori è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Udine. Annullata la partita dei bianconeri contro la Viola e anche il match di Genoa contro il Cagliari, ex squadra del Nazionale.

Sabato 03/03

Ore 15:00 Spal-Bologna 1-0 (48′ Grassi)

Ore 18:00 Lazio-Juventus 0-1 (93′ Dybala)

Ore 20:45 Napoli-Roma 2-4 (6′ Insigne, 7′ Under, 26′, 73′ Dzeko, 79′ Perotti, 92′ Mertens)

Domenica 04/03

Ore 12:30 Genoa-Cagliari RINVIATA

Ore 15:00 Atalanta-Sampdoria RINVIATA

Ore 15:00 Benevento-Verona RINVIATA

Ore 15:00 Chievo-Sassuolo RINVIATA

Ore 15:00 Torino-Crotone RINVIATA

Ore 15:00 Udinese-Fiorentina RINVIATA

Ore 20:45 Milan-Inter RINVIATA

