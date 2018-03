SERIE A. L’Inter torna alla vittoria, ma che fatica con il Benevento!

SERIE A ANTICIPO INTER BENEVENTO – L’Inter torna alla vittoria davanti al proprio pubblico ma non senza difficoltà: la squadra di Spalletti batte 2 a 0 il Benevento e si riporta momentaneamente al terzo posto, in attesa delle gare di Lazio e Roma. Il primo tempo si chiude a reti bianche e con poche emozioni: al 17′ ci prova Perisic ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Puggioni. Poi cresce la squadra di De Zerbi che arriva al tiro due volte con Coda ma Handanovic risponde presente. Fischi di ‘San Siro’ all’intervallo per l’Inter che, contro l’ultima in classifica, va a riposo in parità. Nella ripresa arrivano però due gol in rapida successione: al 21′ e al 24′ due colpi di testa di Skriniar prima e Ranocchia poi, serviti in entrambi i casi da Cancelo, permettono ai nerazzurri di strappare i tre punti in una partita che non permetteva un risultato diverso.

Marco Barbaliscia