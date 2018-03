SERIE A. Manita al Cagliari e decima vittoria consecutiva: il Napoli vola

SERIE A POSTICIPO CAGLIARI NAPOLI – Il Napoli stravince il ‘Monday Night’ della 26esima giornata di Serie A: a Cagliari finisce 5 a 0 per i partenopei al termine di una gara comandata dall’inizio alla fine. Partita vivace all’inizio con le due squadre che costruiscono azioni da gol in rapida successione: per i sardi i più pericolosi sono Pavoletti e Joao Pedro, per gli azzurri Mertens. Tutto sembra tranquillo ma al 29′ un errore di Padoin apre al vantaggio ospite: Allan gli soffia il pallone e lo serve a Callejon che supera Cragno e fa 1 a 0. La reazione del Cagliari non c’è e sul finire di primo tempo arriva il raddoppio grazie a un colpo di testa di Mertens ben servito da Hysaj. Nella ripresa non c’è più partita: Hamsik, al 16′, realizza il 3 a 0 che è anche il suo 99esimo gol in Serie A poi la mano di Castan dà ad Insigne la possibilità del poker dal dischetto che il folletto napoletano non fallisce. Nel finale c’è tempo anche per l’ennesima prodezza di giornata: al 90′ Mario Rui pennella all’incrocio una fantastica punizione e sigla il punteggio sul definitivo 5 a 0.

CHE NUMERI – Decima vittoria consecutiva in campionato per il Napoli di Sarri che vola a +4 sulla Juventus, ieri ferma ai box causa neve. Il prossimo weekend potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto: in programma Napoli-Roma e Lazio-Juventus: sicuramente ne vedremo delle belle.

Marco Barbaliscia