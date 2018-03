SERIE A. Il primo anticipo va al Bologna

BOLOGNA GENOA SERIE A – Il Genoa si presenta all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive ma per gli uomini di Ballardini, al Dall’Ara, arriva una brusca frenata. Si impone infatti il Bologna per 2-0, grazie alle reti di Mattia Destro al 49′ (lesto nel tap-in, dopo la respinta di Perin sul tiro di Masina) e di Cesar Falletti al 72′, su assist dello stesso attaccante ex di Ascoli, Siena, Inter, Roma e Milan. Secondo successo di fila per Donadoni, che sale a quota 33 in classifica, resta invece a 30 il Genoa.

Giordano Grassi