SERIE A, prossima stagione al via dal 19 agosto? Lunedì la Lega fissa le date. E a Natale…

SERIE A LEGA CALCIO STAGIONE 2018-19 – Nel momento più caldo della stagione, nei palazzi del calcio è già tempo di guardare al futuro: lunedì 5 marzo, giorno dopo le elezioni politiche, si terrà in Lega un incontro per stabilire le date del prossimo campionato. A prendere la decisione finale sarà il Presidente Giovanni Malagò dopo aver consultato i club: questi gli scenari possibili.

DATE DEL CALENDARIO – Con ogni probabilità il campionato inizierà il weekend del 19 agosto, come la ‘Liga’ spagnola: l’alternativa è quella di posticipare al 26 ma così si darebbe meno tempo alla Nazionale e si aumenterebbero i turni infrasettimanali durante la stagione. A creare più clamore è la sosta natalizia: diverse le ipotesi sul tavolo. La più suggestiva è quella di ripetere quanto fatto quest’anno con partite il 23 e il 30 dicembre ed il 6 gennaio; in alternativa si vorrebbe fare come in ‘Premier League’ e giocare 23, 26 e 30 dicembre per poi riposare il weekend dell’Epifania e tornare sui campi il 12 gennaio per un turno di Coppa Italia. La Serie A, invece, slitterebbe di una settimana, al weekend del 20. L’ultima giornata di campionato è prevista per il 26 maggio.

M.B.