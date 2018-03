SERIE A, risultati 24esima giornata. Poker Milan e Napoli, pari dell’Atalanta a Crotone

SERIE A 24ESIMA GIORNATA – La 24esima giornata di Serie A offre due bellissime partite al vertice, con la sfida a distanza tra Napoli e Juventus: i partenopei sono impegnati in casa contro la Lazio, i campioni d’Italia in carica, invece, a Firenze. Si comincia proprio con la sfida del ‘Franchi’ venerdì sera, per poi chiudere domenica alle 20:45 con Roma-Benevento.

Ecco di seguito tutti i risultati.

Venerdì 09/02/2018

Ore 20:45 Fiorentina-Juventus 0-2 (56′ Bernardeschi, 86′ Higuain)

Sabato 10/02/2018

Ore 15:00 Spal-Milan 0-4 (2′ Cutrone, 73′ Biglia, 90′ Borini)

Ore 18:00 Crotone-Atalanta 1-1 (79′ Mandragora, 88′ Palomino)

Ore 20.45 Napoli-Lazio 4-1 (3′ de Vrij, 43′ Callejon, 54′ AU Wallace, 56′ Mario Rui, 73′ Mertens)

Domenica 11/02/2018

Ore 12.30 Sassuolo-Cagliari

Ore 15.00 Chievo-Genoa

Ore 15.00 Inter-Bologna

Ore 15.00 Sampdoria-Verona

Ore 15.00 Torino-Udinese

Ore 20.45 Roma-Benevento

LA CLASSIFICA AGGIORNATA