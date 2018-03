SERIE A. I risultati della 24esima giornata: sorpasso Inter e Roma. Vincono anche Toro, Samp e Genoa

SERIE A – Va in scena la 24esima giornata del campionato 2017/2018 di Serie A. Dopo le gare disputate nei giorni passati, compresa la sfida del San Paolo tra Napoli e Lazio scendono in campo le restanti 12 squadre. L’Inter passa contro il Bologna vincendo per 2-1, il Genoa prosegue la striscia positiva conquistando i tre punti a Verona; Toro e Samp passano in casa per 2-0 rispettivamente contro Udinese e Verona mentre, invece, la Roma nel match serale contro il Benevento alle 20.45 vince per 5-2 e supera la Lazio piazzandosi al quarto posto in classifica.

I RISULTATI:

Sassuolo-Cagliari 0-0

Inter-Bologna 2-1 (2′ Eder (I), 25′ Palacio (B), 63′ Karamoh (I))

Chievo-Genoa 0-1 (90′ Laxalt)

Torino-Udinese 2-0 (31′ Nkolou, 66′ Belotti)

Sampdoria-Verona 2-0 (50′ Barreto, 85′ Quagliarella)

Roma-Benevento 5-2 (7’ pt Guilherme (B), 26’ pt Fazio (R), 14’ st Dzeko (R), 17’ st e 30’ st Under (R), 31’ st Brignola (B), 45′ +2 st Defrel (R) su rig.)

M.S.