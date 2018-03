SERIE A, i risultati della 26esima giornata. Il Napoli passeggia a Cagliari ed è sempre più al comando

SERIE A GIORNATA 26 RISULTATI – Torna in campo la Serie A per un weekend ricco di sfide interessanti sia nelle zone alte che basse della classifica. Il ‘big match’ è rappresentato da Roma-Milan, in programma questa sera alle 20:45; la Juventus ospita l’Atalanta, il Napoli va a Cagliari nel posticipo del lunedì. Alle 12:30 sfida salvezza tra Crotone e Spal. Di seguito tutti i risultati e le partite della 26esima giornata.

Sabato 24/02

Ore 18:00 Bologna-Genoa 2-0 (49′ Destro, 72′ Falletti)

Ore 20:45 Inter-Benevento 2-0 (66′ Skriniar, 69′ Ranocchia)

Domenica 25/02

Ore 12:30 Crotone-Spal 2-3 (37′ Antenucci, 49′ Budimir, 51′ Simic, 60′ Paloschi, 86′ Budimir)

Ore 15:00 Fiorentina-Chievo 1-0 (6′ Biraghi)

Ore 15:00 Hellas Verona-Torino 2-1(12′ Valoti, 49′ Niang, 77′ Valoti)

Ore 15:00 Sampdoria-Udinese 2-1 (35′ Silvestre, 83′ Zapata, 90′ Adnan)

Ore 15:00 Sassuolo-Lazio 0-3 (7′ Milinkovic, 31′ Immobile, 47′ Milinkovic)

Ore 18:00 Juventus-Atalanta RINVIATA PER MALTEMPO

Ore 20:45 Roma-Milan 0-2 (48′ Cutrone, 74′ Calabria)

Lunedì 26/02

Ore 20:45 Cagliari-Napoli 0-5 (19′ Callejon, 42′ Mertens, 61′ Hamsik, 72′ Insigne (rig.), 90′ Mario Rui)

