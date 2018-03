SERIE A. Per il triennio 2018-21, al via lo spezzatino 2.0

SERIE A CALENDARIO SPEZZATINO – Mentre la maggior parte del pubblico non aveva ancora del tutto digerito la formula ormai nota col termine di “spezzatino”, in riferimento all’infinita ripartizione delle partite di campionato, con sporadici anticipi del venerdì e posticipi del lunedì, ecco che nel triennio 2018-2021 la formula verrà addirittura… “Migliorata”. Si partirà, di norma, il sabato alle 15.00, quindi 18.00 e 20.30. Abolite, quindi, le ore 20.45, anche per quanto riguarda la domenica (una gara alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una la sera) ed il Monday match, che diventa così appuntamento fisso. Variazioni anche nei turni infrasettimanali, che si apriranno il martedì alle 20.30, proseguiranno con una partita alle 19.00 e sei alle 21.00 il mercoledì e si chiuderanno con le ultime due, fissate al giovedì nei medesimi orari.

TURNO DI CAMPIONATO

Sabato

Ore 15.00 – Primo anticipo

Ore 18.00 – Secondo anticipo

Ore 20.30 – Terzo anticipo

Domenica

Ore 12.30 – Lunch time match

Ore 15.00 – Tre partite

Ore 18.00 – Una partita

Ore 20.30 – Una partita

Lunedì

Ore 20.30 – Una partita

TURNI INFRASETTIMANALI

Martedì

Ore 21.00 – Anticipo

Mercoledì

Ore 19.00 – Una partita

Ore 21.00 – Sei partite

Giovedì

Ore 19.00 – Una partita

Giordano Grassi