SERIE A. Tutte le designazioni arbitrali della 26esima di campionato

SERIE A DESIGNAZIONI ARBITRALI – Svelati i nomi degli arbitri che fischieranno in Serie A in questo weekend: il big match del 26° turno è Roma-Milan, affidato a Mazzoleni. Giacomelliscelto per Cagliari-Napoli, mentre Mariani fischierà in Juventus-Atalanta.
BOLOGNA – GENOA Sabato 24/02 h.18.00
GIUA
GORI – VALERIANI
IV: GAVILLUCCI
VAR: PASQUA
AVAR: PICCININI
CAGLIARI – NAPOLI Lunedì 26/02 h.20.45
GIACOMELLI
GIALLATINI – DOBOSZ
IV: ABBATTISTA
VAR: DOVERI
AVAR: MARRAZZO
CROTONE – SPAL h.12.30
ORSATO
VUOTO – MANGANELLI
IV: CHIFFI
VAR: FABBRI
AVAR: DI VUOLO
FIORENTINA – CHIEVO
ABISSO
CRISPO – TASSO
IV: MARTINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: COSTANZO
H. VERONA – TORINO
MASSA
SCHENONE – PAGANESSI
IV: FOURNEAU
VAR: TAGLIAVENTO
AVAR: SAIA
INTER – BENEVENTO Sabato 24/02 h.20.45
PAIRETTO
LONGO – SANTORO
IV: SACCHI
VAR: MARESCA
AVAR: FIORITO
JUVENTUS – ATALANTA h.18.00
MARIANI
RANGHETTI – PASSERI
IV: ROS
VAR: VALERI
AVAR: ALASSIO
ROMA – MILAN h.20.45
MAZZOLENI
PERETTI – PRETI
IV: GUIDA
VAR: IRRATI
AVAR: CARBONE
SAMPDORIA – UDINESE
DAMATO
LIBERTI – ZAPPATORE
IV: NASCA
VAR: ROCCHI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – LAZIO
MANGANIELLO
BINDONI – POSADO
IV: RAPUANO
VAR: CALVARESE
AVAR: DI LIBERATORE