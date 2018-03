Settore giovanile. Male Primavera ed U15, si rialzano l’U17 e l’U16

SETTORE GIOVANILE – Prosegue il momento negativo della Lazio Primavera, ultima in classifica in Primavera 1. La prossima gara contro il Bologna sarà fondamentale per cercare di rialzarsi. Due vittorie importanti per l’U17 di D’Andrea, contro l’Udinese, e per l’U16 di Fratini, vittoriosa contro la Spal. Male l’U15 di Rocchi.

– PRIMAVERA 1, 20^ giornata, All.: Valter Bonacina

NAPOLI-LAZIO 2-1 (Rozzi)

LAZIO (3-5-2): Alia; Kalaj, Silva, Petro; Spizzichino, Bari, Miceli, Marchesi (70′ Mohamed), Falbo; Al-Hassan (58′ Del Signore), Rozzi (83′ Aliaj). A disp. Furlanetto, Boateng, Baxevanos, Battistoni, Javorcic, Peguiron.

Sabato 17 febbraio ore 14:30, campo sportivo ‘Sant’Antimo’

CLASSIFICA (20^ giornata): 40 Inter, 40 Atalanta, 38 Roma, 36 Fiorentina, 32 Juventus, 32 Genoa, 31 Milan, 30 Torino, 30 ChievoVerona, 24 Udinese, 24 Napoli, 20 Hellas Verona, 20 Sassuolo, 16 Bologna, 16 Sampdoria, 14 Lazio.

PROSSIMO TURNO: 24/02/2018 BOLOGNA-LAZIO

– UNDER 17, Girone B, 19^ giornata, All.: Valerio D’Andrea

LAZIO-UDINESE 2-0 (2 Cerbara)

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Siclari, Armini, De Angelis, Petricca; Shoti (27’st Putti), Cesaroni (20’st Spoletini), Francucci; Cerbara (40’st Napolitano), Scaffidi (40’st Ciotti), Nicodemo (27’st Kammou). A disp.: Pinna, Silvestre, Bonanno, Del Mastro.

Domenica 18 febbraio ore 10:30, Stadio ‘Mirko Fersini’ – Formello

CLASSIFICA (19^ giornata): 48 Atalanta, 41* Inter, 40 Milan, 38 Cesena, 34 Cagliari, 32 Udinese, 31 ChievoVerona, 31* Bologna, 21 Hellas Verona, 20 Lazio, 15 Cittadella, 10 Brescia, 10 SPAL, 3 Venezia.

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO: 25/02/2018 LAZIO-ATALANTA

– UNDER 16, Girone B, 18^ giornata, All.: Fabrizio Fratini

LAZIO-SPAL 4-1 (Zilli, Pesciallo, Francia, Moschini)

LAZIO (4-3-3): Caruso; Battistelli, Darini, Pica, De Santis, Bertini, Orlandi (15’st Tempestilli), Pesciallo (31’st Francia); Broso (37’st Moschini), Zilli, Russo. A disp.: Di Fusco, Gioia, Pingitore, La Cava, Marras, Picchi.

Domenica 18 febbraio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

CLASSIFICA (18^ giornata): 44 Inter, 40 Lazio, 36 Atalanta, 32 Cagliari, 27 Milan, 26 Udinese, 25 ChievoVerona, 25 Bologna, 21 Cesena, 19 Hellas Verona, 17 Brescia, 17 SPAL, 12 Venezia, 11 Cittadella.

PROSSIMO TURNO: 25/02/2018 CHIEVOVERONA-LAZIO

– UNDER 15, Girone B, 18^ giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-SPAL 1-3 (Migliorati)

LAZIO (4-3-3): Benvenuti; Santovito, Pollini, Franco, Migliorati; Manzo (25’st Ancillai), Felici (1’st Santilli), Adilardi (35’st Vitale); Franco (1’st Chiné), Castigliani, Marinacci (25’st Tare). A disp.: D’Alessandro, Talamonti, Bonanno, Campagna.

Domenica 18 febbraio ore 13:15, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

CLASSIFICA (18^ giornata): 50 Inter, 44* Atalanta, 34 *Milan, 31 Udinese, 30 Cagliari, 30 Cesena, 28* Bologna, 21 Lazio, 17 SPAL, 15 Hellas Verona, 15* ChievoVerona, 14 Cittadella, 14 Brescia, 8 Venezia.

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO: 25/02/2018 CHIEVOVERONA-LAZIO

– GIOVANISSIMI FASCIA B ELITE, Girone B, 22^ giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-DABLIU NEW TEAM 8-0 (2 Serafini, 2 Boccacci, Napolitano, Marafini, Tredicine)

LAZIO (4-3-3): Morsa (18’st Sternini); Minelli (1’st Tredicine), Mancini, Del Mastro, Nuccorini (13’st Del Vescovo); Carboni (13’st Gennari), Napolitano (6’st Boccacci), Marafini; Bedini (6’st Nannini), Serafini, Cherubini (6’st Francia). All.: Marco Alboni.

Sabato 17 gebbraio ore 16:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

CLASSIFICA (22^ giornata): 61* Lazio, 56 Lodigiani, 55 Frosinone, 52 Vigor Perconti, 43 Polisportiva Carso, 38 Cinecittà Bettini, 32 Savio, 27 Dabliu New Team, 25 Giardinetti Garbatella, 22 Ceprano, 20 Racing Club Fondi, 18 Città di Ciampino, 15 Accademia Frosinone, 14* Frascati, 12 Atletico 2000, 12 Fortitudo Academy.

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO: 21/02/2018 FRASCATI-LAZIO (recupero)