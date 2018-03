Sheva: “Inzaghi, che lavoro! La Lazio sta volando”

LAZIO MILAN SHEVCHENKO – Andriy Shevchenko, indimenticabile ex attaccante del Milan, ha parlato ai cronisti presenti ai ‘Laureus Sport Awards’ in corso di svolgimento a Montecarlo proprio circa la sfida fra i rossoneri e la Lazio, in programma domani sera all’Olimpico e valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: “Lazio-Milan in Coppa Italia sarà sicuramente una bella partita. I biancocelesti stanno volando e Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro”.