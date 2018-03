Shevchenko: “La Dinamo ha giovani interessanti, spero passi il turno. Inzaghi sta facendo un lavoro splendido”

ANDRY SHEVCHENKO – Ha giocato a lungo nel campionato italiano e conosce molto bene la Serie A Shevchenko. L’ex rossonero, attuale allenatore dell’Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, nella quale non ha perso occasione di parlare anche della Lazio e in particolar modo della sfida contro la Dinamo Kiev, squadra nella quale Sheva ha giocato 7 anni nelle giovanili e 8 anni in prima squadra.

SHAKTAR E DINAMO – “Penso che sta crescendo ed è molto diversa dalla Dinamo dei miei tempi. Ci sono ragazzi interessanti come Shepelev e altri, ma manca l’esperienza. La Dinamo è una squadra pericolosa da affrontare e ha le qualità per fare lo sgambetto alla Lazio, però è ancora in evoluzione, mentre lo Shakhtar ha tutto quello che serve per andare avanti in Champions League e ovviamente io da c.t. dell’Ucraina mi auguro che i club del mio Paese si qualifichino per la prossima fase, perché tanti giocatori hanno bisogno di fare esperienza. Kiev ospiterà la prossima finale di Champions League ed è importante per tutti fare bella figura nelle coppe. Nella Dinamo c’è un gruppo di giovani dell’Under 21 che farà strada. Spero che sia lo Shaktar che la Dinamo se la giochino fino in fondo”.

INZAGHI E DI FRANCESCO – “Ci ho giocato contro? Sì, ma ora che siamo tutti allenatori vorrei soprattutto parlare della loro capacità di guidare un gruppo. Uno è partito dai giovani, l’altro dalla provincia, e stanno facendo un lavoro splendido”.

CALCIO ITALIANO – “È in crescita e sta tornando ad essere quello che era quando sono arrivato in Italia nel 1999, nel periodo delle sette sorelle. Non ci sono soltanto Juve e Napoli: Roma, Lazio, anche Milan e Inter possono lottare fino alle fine per grandi traguardi. È tornata la competitività che mancava nelle ultime stagioni e questo mi piace molto”.