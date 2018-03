Shock in Francia: arbitro lo espelle, giocatore rientra in campo con fucile

CALCIO FRANCIA FUCILE CAMPO – Shock in Francia, dove una partitella tra squadre dilettantistiche, il Saint-Eloy e il Baroc, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Axel, un calciatore guyano della formazione locale, è stato espulso dall’arbitro per aver rifilato un colpo a un avversario. Poi l’assurdo. Come ha raccontato Sylvain Giraud, presidente del Saint-Eloi, ai microfoni de ‘La Nouvelle Republique’, il giocatore è tornato allo stadio, “è entrato in campo e stava tirando fuori un’arma. Quindi è andato a minacciare il giocatore con cui aveva avuto il diverbio e gli ha puntato contro il fucile“. La situazione ha costretto l’arbitro ad interrompere la partita al 70′, poi vinta 2-0 dal Baroc, mentre la polizia ha immediatamente arrestato il calciatore del Saint-Eloy.

