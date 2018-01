SOCIAL. 118 volte Lazio. Alla lista d’auguri, si aggiungono Hoedt e Mancini (FOTO)

SOCIAL LAZIO HOEDT – Se n’è andato questa estate, lasciando la Capitale in cambio di 17 milioni di Euro sborsati dal Southampton per il suo cartellino. Ma Wesely Hoedt non ha affatto dimenticato la Lazio, che oggi compie 118 anni. Il centrale olandese si è aggiunto, pochissimi minuti fa, alla sfilza di commenti ricevuti dal tweet del club biancoceleste, con un “tanti auguri” caratterizzato da un piccolo refuso.

Tanti augiri @OfficialSSLazio 🙌🏼⚪️🔵 — Wesley Hoedt (@wesleyhoedt) 9 gennaio 2018

MANCINI – E’ quindi il turno del Mancio, che la maglia della Lazio l’ha indossata, nell’arco di tre stagioni, 136 volte, togliendosi in 24 occasioni lo sfizio del gol ed alzando al cielo uno Scudetto, due Coppe Italia ed una Supercoppa, più Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea. E’ quindi tornato da allenatore, per due anni, conquistando (l’ennesima) Coppa nazionale della sua carriera. Ecco il suo messaggio d’auguri su ‘Twitter’: