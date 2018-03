SOCIAL. Anche la UEFA celebra Immobile e Felipe (FOTO)

LAZIO UEFA IMMOBILE FELIPE – Hanno impressionato Felipe Anderson e Ciro Immobile nella sfida valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League contro lo Steaua. All’Olimpico, il brasiliano ha confermato di essere un fuoriclasse ed un talento fuori dal normale, guadagnandosi la meritata standing ovation da parte dei tifosi. Il bomber biancoceleste invece non ha solo rifilato una tripletta agli ospiti, ma è entrato definitivamente nella storia del club: in soli diciotto mesi, è ad oggi il decimo miglior marcatore di sempre.

L’UEFA – Prestazioni che non sono di certo passate inosservate alla UEFA, che oggi su Twitter celebra i due consacrandoli tra i calciatori più in forma della competizione europea.