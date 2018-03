SOCIAL. Anche Luis Alberto si unisce all’hashtag per il piccolo Gabriel (FOTO)

SOCIAL LAZIO LUIS ALBERTO GABRIEL – La notizia della scomparsa del piccolo Gabriel ha sconvolto l’intera Spagna: quattro giorni fa il piccolo, di soli otto anni, aveva lasciato la casa dei nonni per percorrere una stradina di pochi metri ma non è mai giunto a destinazione. A creare ulteriore allarme è stato il ritrovamento della sua magliettina a pochi chilometri dal luogo della sparizione. La speranza che sia ancora vivo non ha abbandonato la famiglia che ha lanciato un hashtag come segno di vicinanza ed appoggio.

ANCHE LUIS ALBERTO RIPRENDE L’HASHTAG – La situazione ha sensibilizzato l’animo di quasi tutta la popolazione spagnola e anche Luis Alberto, sebbene viva a parecchi chilometri dalla penisola iberica, ha voluto partecipare all’hashtag per il piccolo Gabriel.

Tus padres y todos te estamos esperando #TodosSomosGabriel pic.twitter.com/gczGZx6Q9v — Luis Alberto Romero (@14_luisalberto) March 10, 2018

M.B.