SOCIAL. Anderson, Leiva e Luiz Felipe: un allenamento da “guerrieri” a Formello (FOTO)

SOCIAL LAZIO – La Lazio stamane si è ritrovata a Formello per preparare la gara di giovedì, quando all’Olimpico andranno in scena gli ottavi d’andata contro la Dinamo Kiev. Un allenamento, quello odierno, da veri e propri “guerrieri”, come testimonia simpaticamente Felipe Anderson nelle sue Instagram Stories. Sotto la pioggia, gli uomini di Inzaghi hanno svolto esercizi fisici e di tattica, finendo con l’essere zuppi e… pieni di fango. D’altronde “no pain, no gain“, scrive numero dieci biancoceleste: nessun dolore, nessun guadagno.

A.M.