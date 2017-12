SOCIAL. Anderson: “Oggi si gioca” (FOTO)

COPPA ITALIA SOCIAL LAZIO ANDERSON – Nel “boxing day” di Coppa Italia, quasi certo del posto da titolare è Felipe Anderson. Il brasiliano è rientrato dall’infortunio anticipando i botti di Capodanno: gol al Cittadella prima, ed al Crotone poi, stavolta in campionato. Dopo cinque interminabili mesi lontano dai campi da gioco, non poteva sognare rientro migliore. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Sul proprio profilo ‘Instagram’, già scalpita per la partita di stasera…