SOCIAL. Anderson, sforbiciata da urlo (VIDEO)

SOCIAL LAZIO ANDERSON – Con la Juventus, Felipe Anderson, non è riuscito a spaccare l’inerzia della partita, né a portare guizzi, freschezza e lucidità ai suoi, durante il calo fisico patito nel secondo tempo. Il numero 10 biancoceleste, però, il colpo di genio tipico di un fantasista brasiliano ce l’ha nel sangue ed è arrivato, peccato, con tre giorni di ritardo… La sforbiciata realizzata da Anderson quest’oggi in allenamento è da capogiro, tempestivamente postata con orgoglio sul proprio profilo ‘Instagram’, per mezzo di una “story”.

Giordano Grassi