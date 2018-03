SOCIAL. Balotelli infuriato per l’elezione di un senatore della Lega di colore (FOTO)

BALOTELLI SOCIAL – Le elezioni politiche appena concluse hanno visto un successo inaspettato della Lega, che ha ottenuto anche molti posti in Senato. Tra i candidati diventati senatori c’è Toni Iwobi, 62enne di colore proveniente dalla Nigeria. Iwobi da 25 anni milita nella Lega e dal 2014 è responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. L’uomo ha due lauree e lavora nel settore della sicurezza informatica. A Balotelli – così come a molti italiani – non è andato giù il fatto che proprio un uomo di colore si batta contro l’immigrazione. Così SuperMario in un Instagram Stories ha commentato l’elezione dell’uomo.

BALOTELLI SU INSTAGRAM – “Forse sono cieco io o ancora non gliel’hanno detto ancora che è nero! Ma vergogna!” ha scritto l’attaccante del Nizza su Instagram.