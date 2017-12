SOCIAL. I buoni propositi per l’anno nuovo di Palombi, Crecco e Pedro Neto (FOTO)

SOCIAL LAZIO PALOMBI PEDRO NETO – Il 2018 è ormai alle porte ed è ora di stilare i bilanci dell’anno che sta per concludersi. Un’annata che è stata importante per tre giovani biancocelesti: Simone Palombi, Luca Crecco e Pedro Neto. Il primo si è messo prima in mostra in Serie B con la Ternana, conquistando la chiamata dell’Under 21 ed il ritorno alla base da parte della Lazio (anche se a gennaio potrebbe partire nuovamente per giocare con continuità); il secondo invece sta lottando per ritagliarsi il proprio spazio in rosa. Il terzo infine è approdato nella Capitale per proseguire nel proprio processo di crescita. Questi i loro buoni propositi per l’anno nuovo pubblicati sui rispettivi profili di Instagram:

PALOMBI – “Eccomi qui ad incorniciare un 2017 fantastico, un anno che difficilmente dimenticherò per tutte le emozioni, le gioie e i dolori che mi ha regalato! Volevo ringraziare voi ternani che mi avete trattato come se fossi vostro figlio, abbiamo raggiunto una salvezza inaspettata che rimarrà nella storia di questa grande società. Un 2017 che mi ha avverato un sogno, quello di far parte e di giocare con la squadra che mi ha cresciuto e di cui sono tifoso, un’emozione difficile da raccontare… Auguro a tutti voi di esaudire i vostri sogni e di passare un felice 2018”.

CRECCO – “Un altro anno finisce. Un anno in cui sono tornato a vestire la maglia della squadra del mio cuore. Degli ultimi dodici mesi porto via con me sia i momenti più brutti e difficili, dai quali trarre insegnamenti per il futuro, che quelli più belli, come il primo gol in Serie A e l’esordio in Europa, sempre con i colori biancocelesti addosso. Addio 2017, addio vecchio anno, ora testa al nuovo che sta per iniziare, con l’obiettivo, come sempre, di renderlo migliore del precedente! Buon 2018 a tutti! Forza Lazio”.

PEDRO NETO – “Sta per arrivare un nuovo anno. È ora di guardare indietro e ringraziare tutti per l’affetto e il sostegno dimostrato. Che questo 2018 mi riservi molti momenti di gloria. Grazie al 2017”.