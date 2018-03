SOCIAL. Caceres: “Sempre a testa alta” (FOTO)

SOCIAL LAZIO CACERES – La semifinale col Milan, persa ai rigori, è ormai archiviata, ma in casa Lazio domina ancora l’orgoglio per l’ottima prestazione sfornata, contro un avversario di livello ed in condizione psicofisica eccezionale. Ci ripensa anche Martin Caceres che, proprio ai rossoneri e sempre in Coppa Italia, ma con la maglia della Juventus, realizzò una doppietta: “Sempre a testa alta”, il messaggio nella sua storia ‘Instagram’, con allegata la consueta aquila spesso utilizzata da società e calciatori biancocelesti. Un messaggio che si aggiunge a quelli di Bastos ed Immobile e che carica l’ambiente in vista della delicatissima sfida alla Vecchia Signora, domani, alle ore 18, allo stadio Olimpico.

Giordano Grassi