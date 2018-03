SOCIAL. “Ciro is on fire” (FOTO)

SOCIAL LAZIO IMMOBILE – Il calcio di rigore tirato, non benissimo a dir la verità, ma trasformato al minuto 31 e valso il momentaneo 2-0 della Lazio sul Sassuolo, è valso a Ciro Immobile il 23° centro stagionale in altrettante presenze ufficiali. Ad esser pignoli, il bomber campano, in campionato, ha trascorso in campo 1942′, pertanto le reti sono una ogni 84′. Numeri da capogiro. Non può esimersi la società capitolina dal celebrare il proprio campione e lo fa attraverso il proprio account ufficiale ‘Twitter’, con l’hashtag “Ciro is on fire”.