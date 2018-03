SOCIAL. Coppa Italia, Cucchi: “Gara bella e intensa. Applausi alla Lazio” (FOTO)

LAZIO MILAN CUCCHI – Dall’accesa ed intensa semifinale di ritorno all’Olimpico, il Milan ne è uscito da vincente: la finale di Coppa Italia, in programma il nove maggio prossimo, sarà dunque contro la Juventus. 120′ minuti di cuore ed anima, quelli giocati tra Lazio e rossoneri, che non sono bastati a decretare un risultato netto: decisivi i rigori, in particolare quello di Romagnoli che ha regalato la vittoria ai suoi.

IL COMMENTO DI CUCCHI – Riccardo Cucchi intanto ha detto la sua sulla gara. Sul proprio profilo Twitter, il giornalista sportivo – noto tifoso laziale – scrive: “Da applausi. Entrambe. Partita intensa, giocata senza risparmiare energie. Bella. Chi vincerà ai rigori avrà meritato la finale. Complimenti a Gattuso, ma applausi alla Lazio che se l’è giocata fino in fondo.” E su questo siamo tutti d’accordo.

A.M.