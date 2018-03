SOCIAL. Coppa Italia, Milan in finale. I rossoneri in coro: “Anima e cuore, uniti fino alla fine” (FOTO)

SOCIAL LAZIO MILAN – Una sconfitta che non deve di certo rammaricare la Lazio, battutasi fino all’ultimo per portarsi a casa la vittoria. Ritmi alti e tanto spettacolo ieri all’Olimpico dal quale è uscito vittorioso il Milan solo ai calci di rigore: decisivo Romagnoli, rossonero dal cuore biancoceleste, che ha portato così i suoi in finale di Coppa Italia contro la Juve. Sui social, intanto, la truppa di Gattuso festeggia.

F-I-N-A-L-EEEEEEEE!!!! Che grande gruppo! ❤⚫❤⚫💪 A post shared by Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99) on Feb 28, 2018 at 3:48pm PST

