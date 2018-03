SOCIAL. Crecco e de Vrij danno spettacolo a “Calcio-Ping pong” (VIDEO)

SOCIAL LAZIO CRECCO DE VRIJ – Ripartire dopo un pareggio che sa di sconfitta, e farlo senza potersi abbandonare a rabbia e sconforto, anche e soprattutto per un VAR utilizzato ancora una volta in maniera discriminatoria. Non poterlo fare perché c’è già un’altra gara, determinante, una di quelle da dentro o fuori. Ma il modo per allenarsi e distrarre la mente, continuando a servirsi di un pallone, giusto per non perdere il vizio, “ideato” da Luca Crecco e da Stefan de Vrij, in una sorta di calcio-tennis, ma col tavolo da ping-pong, racchiude la magia di questo sport. Il tutto davanti agli occhi di Strakosha e Patric che, entusiasti dei compagni, ripostano su ‘Instagram’.

Giordano Grassi