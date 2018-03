SOCIAL. “Da dove griderete ‘Forza Lazio’?” (FOTO)

SOCIAL LAZIO EUROPA LEAGUE – Ancora circa cinque ore al calcio d’inizio di Lazio-Dinamo Kiev, gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma la società biancoceleste, attraverso il proprio account ufficiale ‘Twitter’, chiama a raccolta tutti i propri tifosi sparsi per il mondo. Da Vancouver e Toronto a Cape Town, da Doha a Città del Messico e Bogotà, e ancora da New York a Sydney e da Tokyo, Pechino e Nuova Delhi a Buenos Aires. Senza, ovviamente, dimenticare l’Europa: Roma, Londra, Parigi e Madrid. Non importa da che parte seguirete i biancocelesti, l’importante è unirvi al coro.

Giordano Grassi