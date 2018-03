SOCIAL. Dalle polemiche al gol di Ciro. Lady Immobile sul pezzo (FOTO)

SOCIAL LAZIO IMMOBILE – Ci si aspettava un pronto riscatto dalla Lazio, dopo il deludente 2-2 con la Dinamo Kiev. E’ stato invece bissato il risultato ottenuto in Europa League, in una gara giocata male, ma pesantemente condizionata dall’intervento/non intervento del VAR, in situazioni di gioco analoghe tra loro. Lady Immobile, attraverso delle “stories” ‘Instagram’, ricostruisce il convulso finale di match alla Sardegna Arena: prima si “autocensura”, quando Guida assegna il penalty al Cagliari, poi chiama ironicamente in causa Ciro, autore del 2-2, infine la dolce, e lucida, dedica finale.

Giordano Grassi