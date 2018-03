SOCIAL. De Vrij ai saluti, i tifosi: “Signori si nasce, sei un ingrato”

SOCIAL LAZIO DE VRIJ ADDIO – La notizia è arrivata ieri come un fulmine a ciel sereno. La Lazio ha fatto di tutto per trattenere Stefan De Vrij ma alla fine l’olandese saluterà Roma. I tifosi non l’hanno di certo presa bene e sui social si sono scatenati commentando sotto foto del giocatore con indignazione e delusione.

I COMMENTI – Su Instagram volano parole grosse: ingrato, traditore. chi propone Luiz Felipe per il resto della stagione e De Vrij panchinaro fino a maggio”. Molta rabbia: “Sei stato una delusione”, “Signori si nasce, non si diventa!”, e chi chiede spiegazioni: “La Lazio ti ha coccolato quando ne avevi bisogno, ti è sempre stata vicina, così come i tifosi! Firmare per la Lazio è un privilegio, un onore! Ora te ne vai così, sono triste per te. Ma almeno abbi il coraggio di essere onesto,di dire perché te ne vai in questa maniera! Soldi? Non te ne offriva abbastanza la società? Vuoi giocare in Spagna o in Inghilterra? Noi ti ascolteremo per l’ultima volta, per sentire che hai da dire,poi te ne potrai pure andare dove ti pare!”.

M.S.