SOCIAL. De Vrij, anche un ex Lazio augura il meglio al centrale olandese (FOTO)

DE VRIJ LAZIO SALUTI – Il caso De Vrij ha fatto il giro del mondo: dopo l’annuncio del ds Tare del prossimo addio alla Lazio del centrale olandese, molti uomini di sport e giocatori hanno preso parola sui social per commentare l’esito di questa lunga storia. Tra questi anche Ravel Morrison: il centrocampista, in prestito all’Atlas in Messico, ha pubblicato sulla propria pagina ‘Twitter’ un messaggio per il suo ex compagno di squadra.

IL TWEET DI RAVEL – “Stefan De Vrij, secondo me, può giocare in qualsiasi top club d’Europa, vorrei potergli dare ciò che più desidera perchè è un giocatore che lo merita e che dà sempre il 100% in ogni partita ed allenamento”, queste le parole cariche di affetto di Morrison per l’olandese.

M.B.