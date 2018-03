SOCIAL. Double-face Nani. Fatica nella Lazio, celebrato dal Man Utd (FOTO)

SOCIAL NANI MAN UTD – Sta faticando, Luis Nani, ad imporsi in questa Lazio, complici l’esplosione di Luis Alberto ed il ritorno di Felipe Anderson. Prestazioni che non arrivano e la prospettiva di un mancato riscatto sullo sfondo che prende mano mano forma. Un’iniezione di fiducia, per il portoghese, in questo periodo complicato, arriva intanto dal profilo ‘Instagram’ della sua ex squadra, il Manchester United, che celebra una vittoria sul Chelsea con reti di Scholes, Forlan e proprio Nani. In attesa si vederne altre anche in biancoceleste.

Giordano Grassi