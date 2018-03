SOCIAL. Escluso in extremis, Caicedo rende omaggio ai compagni (FOTO)

SOCIAL LAZIO CAICEDO – Nel post-Europa League, nella mente di Inzaghi balenava l’idea di un turn-over in attacco, lanciando, a Sassuolo, la coppia Nani-Caicedo. Poi, in allenamento, Immobile ed Anderson dovranno aver mantenuto quello smalto mostrato già con lo Steaua, facendo così tornare il tecnico piacentino sui propri passi. Se l’ex Manchester United ha avuto modo, seppur per soli dieci minuti, di assaggiare il campo, non è andata altrettanto bene al collega di reparto ecuadoriano che, su ‘Twitter’ ed in un italiano ancora stentato, rende omaggio ai propri compagni di squadra: “Bravi +3 importantti”.

